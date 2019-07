Tanor Dieng, inhumé par la Nation entière, le président malien IBK, craque et fond en larmes

Le défunt secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, a été inhumé mercredi soir dans son village natal, à Nguéniène 87 km de Dakar, dans le mausolée construit dans la maison familiale. Ministres, députés et toutes les autres hautes autorités de l'État ont assisté à son inhumation. Le président malien Ibrahim Boubacar Keita qui a tenu à faire le déplacement, n’a pu tenir ses larmes.



"En Tanor, je perds un cadet pour qui j’ai un total respect, une grande considération", a déclaré IBK, peu après l’inhumation du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) à Nguéniène (Mbour, ouest).



"Tanor fut homme jusqu’à la fin humaine !", a ajouté IBK, avant de fondre en larmes et de s’excuser. "L’émotion m’a fait faire une désobligeance involontaire", a lancé le président malien, en présence de la famille du défunt, de ses deux épouses Arame Diouf et Mame Fily Diallo, ainsi que de leurs enfants.



Ousmane Tanor Dieng est décédé suite à une relative longue maladie en France, où il était hospitalisé depuis mi-avril. Il est mort à 72 ans après avoir occupé plusieurs postes clés à la tête de l’Etat du Sénégal de Léopold Sedar Senghor en passant par Abdou Diouf et Macky Sall.