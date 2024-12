Tchad: Changement des formules de protocole à l’égard du Président de la République

La Direction Générale du Protocole d’État de la Présidence de la République a annoncé, dans un communiqué, des changements significatifs dans les formules de protocole à utiliser lors des communications avec le Chef de l’État, suite à la Résolution N°004/CNT/2024 adoptée par le Conseil National de Transition (CNT) et le Décret N°1822/PR/2024.



À compter de cette date, les nouvelles formules de politesse s’appliqueront tant à l’écrit qu’à l’oral, afin de refléter la dignité conférée au Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, récemment élevé au rang de Maréchal. Pour les civils, il est désormais recommandé de s’adresser à lui par les formules suivantes :



1. À l’écrit



– Au Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État.

– Au Maréchal, Président de la République, Chef de l’État.



2. Pour les militaires :



– Au Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées.

– Au Maréchal, Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées.



À l’oral, lorsque l’on s’adresse à lui ou que l’on parle de lui, la formule recommandée est simplement « Maréchal ».



Dans le cadre des actes administratifs tels que les lois, décrets, et arrêtés, la formule à utiliser en bas des documents sera : « Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO ».



La Direction Générale du Protocole d’État insiste sur l’importance de ces nouvelles directives et appelle à leur respect, afin d’honorer la stature du Chef de l’État. Il est également important de noter que le terme « Excellence » reste réservé exclusivement au Ministre en charge des Affaires Étrangères et aux Chefs de mission diplomatiques.



Ces ajustements visent à renforcer le respect et la reconnaissance de la fonction présidentielle, tout en maintenant une cohérence dans les pratiques protocolaires au sein des institutions de l’État.