Tchad: Ndjamena organise les «Samedi citoyens» pour nettoyer la ville des déchets

Gilets orange sur le dos, balaies, pioches et pelles à la main, le personnel de la capitale s’active dans le VIIème arrondissement, autour du rond-point el-Ghazala. « On choisit des sites abandonnés sales, des bassins de rétention, des rues ensablées, explique Yousouf Sale Abdoulaye, directeur de l’assainissement, de l’environnement et de la santé de Ndjamena. On apporte un peu de propreté et des coups de balai. »



Le maire de Doba, de passage dans la capitale, est venu soutenir l’initiative. Pour lui, surtout en cette saison des pluies et d’inondations, l’assainissement des villes passe aussi par une meilleure gestion des infrastructures : « Les quartiers où les travaux se passent, on ne peut pas circuler normalement. Il faudrait que les sociétés qui gagnent le marché essaient aussi de réfléchir que, pendant la saison des pluies, les travaux bloquent la circulation normale de l’eau vers le fleuve. »



Autre problématique que soulève le Maire de Ndjamena, la mécanisation du nettoyage des rues. « Ce sont les femmes balayeuses qui nettoient la ville dans des conditions qui ne sont pas faciles, explique Senoussi Hassana Abdoulaye. Nous avons testé des véhicules pour balayer les rues et si c’est vraiment fonctionnel et utile pour la ville, nous allons pouvoir nous doter de ce type d’engins. »



Ndjamena verra peut-être arriver des balayeuses de voirie, des engins mécaniques pour remplacer progressivement les femmes balayeuses. Mais il faudra alors trouver de nouvelles débouchées professionnelles à ces employées.