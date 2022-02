Tchad: Wakit Tama, coordination de la société civile, demande que Sant' Egidio soit associée au dialogue national

La médiation de Sant' Egidio - qui a déjà réuni différents mouvements politico-militaires le mois dernier à Rome - serait un gage d'inclusivité, explique Max Loalngar, coordonnateur du groupe de la société civile Wakit Tama, joint par Alexandra Brangeon, de la rédaction Afrique.



Un processus de paix doit être inclusif et « ne saurait laisser des mécontents sur le côté », insiste Max Loalngar, et « la méthodologie de la communauté Sant ’Egidio peut apporter de la transparence et de la clareté, sans exclure quelqu’un » et donc « inspirer les acteurs de la transition au Tchad. »



Fin janvier, les représentants des groupes politico-militaires se sont réunis à Rome pour un « colloque sur le futur du Tchad » sous l'égide de la communauté Sant'Egidio, afin de proposer une « contribution » à ce pré-dialogue.