Tchad: à Ndjamena, la situation est «sous contrôle» après une «tentative de déstabilisation»

À 19h45 heure locale, de nombreux échanges de tirs à l'arme légère, mais aussi d'artillerie, ont été entendus dans le quartier de la présidence du Tchad , à Ndjamena. Des combats de rue sont également en cours dans l'avenue longeant le palais Toumaye. On ne sait pas si le président Déby est sur place.Selon le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, la situation est « sous contrôle », mais il ne donne pas d'information sur les personnes impliquées dans les combats.Le ministre des Affaires étrangères Abderamane Koulamallah a aussi fait une déclaration depuis l’intérieur de la présidence tchadienne. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, celui qui est aussi porte-parole du gouvernement affirme, un pistolet à la ceinture, que la situation est « sous contrôle » et qu’il ne s’est « rien passé de grave ».Il parle tout de même de tentative de déstabilisation, mais explique qu’il ne lui est pas encore possible de dire les raisons de ces échanges de tirs nourris.« Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n’y a aucune crainte. Il n’y a rien de grave. Nous ne pouvons rien dire pour l’instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons l’arrivée du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s’est passé. Mais d’ores et déjà, je voudrais rassurer l’ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C’est un petit incident qui s’est passé et je viendrai longuement tout au long de la soirée pour dire ce qui s’est passé », a déclaré mercredi soir le ministre des Affaires étrangères.