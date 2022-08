Tchad: après l'accord de Doha, des premiers rebelles accueillis dans la joie à Ndjamena

Il y avait de l’émotion ainsi que des cris à chaque fois que l’un des 52 rebelles sortait du salon d’honneur, une rose offerte à la descente de l’avion accroché à la poitrine. Certains se sont exprimés, entre les accolades et les cris de joie.



« Je remercie Dieu d'être avec ma famille. Après plus de 25 ans, cela fait énormément plaisir. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix », a confié l'un d'eux. « Je suis très heureux de me retrouver ici, au pays, parmi les miens. Je suis vraiment ravi », a déclaré un autre.



Plus loin, à la sortie de l’aéroport, des proches qui patientaient depuis des heures ont pu exulter. « Je suis venue accueillir mon oncle qui était en exil depuis tant d'années. Je suis tellement émue, tellement contente de le revoir enfin après tant d'années », a assuré une Tchadienne. Un homme a ajouté être « très fier » de revoir l'un de ces 52 rebelles.



La plupart des personnalités rentrées samedi soir appartiennent à des mouvements peu connus. D’autres personnalités plus importantes sont attendues à Ndjamena dans les jours à venir.