Soudan : Nouvelle percée des Forces de Soutien Rapide à El-Fasher

À El-Fasher, épicentre actuel du conflit armé au Soudan, les Forces de Soutien Rapide (FSR) ont mené ces derniers jours plusieurs opérations qui leur ont permis de consolider leur position face à l’armée soudanaise et aux milices qui lui sont alliées.



Selon la plateforme “Barq Al-Sudan”, les forces régulières soudanaises auraient subi un revers important, certaines de leurs unités quittant leurs positions en laissant derrière elles du matériel militaire. Les FSR affirment, de leur côté, agir pour protéger les civils contre les bombardements menés par les forces gouvernementales. Elles disent avoir abattu un drone turc de type “Akıncı”, présenté comme utilisé pour des frappes sans ciblage précis.



Évasion depuis un centre de détention



Le média “Darfur 24” rapporte par ailleurs qu’un groupe de neuf combattants des FSR, détenus à El-Fasher dans une ancienne installation de la mission ONU-UA (MINUAD), aurait réussi à s’évader. Cette opération, présentée comme soigneusement préparée, aurait été menée de l’intérieur, malgré la surveillance des forces armées soudanaises et de groupes armés alliés.



Une source affiliée à ces forces a confirmé que l’évasion s’est produite récemment, mais a été dissimulée par les autorités carcérales basées à Port-Soudan. Un responsable du renseignement du Mouvement de Libération du Soudan, allié à l’armée, a évoqué une possible complicité interne, mettant en cause certains responsables locaux.



Positions affaiblies de l’armée soudanaise



Selon plusieurs sources locales, notamment la plateforme “Al-Share’ Al-Sudani”, la 6ᵉ division d’infanterie de l’armée soudanaise, basée à El-Fasher, fait face à une pression croissante des FSR. Ces derniers auraient réussi à s’approcher des zones sensibles tenues par l’armée, après une série d’offensives dans la région.



Des témoignages circulant sur les réseaux sociaux font état d’un désengagement progressif de plusieurs unités gouvernementales, tandis que les FSR poursuivent leur progression dans les zones périphériques de la ville.



Les développements à El-Fasher s’inscrivent dans une guerre de longue haleine entre l’armée soudanaise et les FSR, dont les conséquences humanitaires continuent d’être dénoncées par les organisations internationales.