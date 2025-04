Tchad: des dizaines de détenus s'évadent de la prison de Mongo

Les premiers signes de soulèvement ont commencé aux alentours de 21h20 ce vendredi 18 avril dans la prison de Mongo, au centre du Tchad. Selon une source sur place contactée par l'AFP, les prisonniers s'en sont d'abord pris au bureau du régisseur de la prison, avant de s'emparer des armes qui s'y trouvaient. Des échanges de tirs ont alors eu lieu entre les gardiens et certains mutins. Alerté, le gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, s'est aussitôt rendu sur les lieux. Selon de nombreux médias, il fait partie des trois personnes blessées par balles lors de l'altercation.



D'après un bilan provisoire donné par le site d'information Tchad Info, quatre personnes sont mortes lors des affrontements, et 132 autres en ont profité pour prendre la fuite, « tous des prisonniers de droit commun », a précisé un responsable administratif dans la ville de Mongo. « Un bilan encore mitigé », nous prévient le ministre tchadien de la Justice, Youssouf Tom, qui a demandé à ce que les chiffres soient vérifiés avant de prendre la parole. Selon le ministre, le procureur de la localité s'est rendu sur place pour s'assurer de l'identité des prisonniers encore présents, afin de pouvoir établir une liste claire des personnes s'étant évadées et les raisons de la mutinerie.