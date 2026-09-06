Accident mortel de bus à Fogo : au moins 25 morts et 18 blessés, le Cap-Vert décrète un deuil national de deux jours

Le gouvernement du Cap-Vert a décrété ce dimanche deux jours de deuil national à la suite d'un accident de bus survenu samedi soir sur l'île de Fogo, causant la mort d'au moins 25 personnes, principalement des enfants et des adolescents. Le drame s'est produit vers 21h00 locale sur une route escarpée reliant Chã das Caldeiras à Campanas de Cima, dans la municipalité de São Filipe.



Le véhicule, qui transportait 32 passagers de retour d'une excursion près du volcan Pico do Fogo, a quitté la chaussée avant de basculer dans un ravin d'une trentaine de mètres. Le bilan fait également état de 18 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Le conducteur du car a perdu la vie dans l'accident, et sept dépouilles ont dû être inhumées d'urgence en raison de la gravité de leurs traumatismes. Le président José Maria Neves a dénoncé une « véritable catastrophe » et annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances exactes de ce drame routier.