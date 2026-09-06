Préliminaire Ligue des champions féminine : Les Aigles de la Médina s’inclinent encore devant l’USFAS

Les Aigles de la Médina ont été battues (0-1) par l’Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) du Mali ce dimanche 6 septembre 2025, à Banjul (Gambie), en finale du tournoi préliminaire de la zone UFOA-A de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).
Le but de l’USFAS a été inscrit par Oumou Koné à la 79e minute.
Comme lors du match d’ouverture, les Aigles de la Médina avaient perdu face aux championnes du Mali.
Les Maliennes avaient battu les Sénégalaises en 2025 lors de la finale de l’UFOA-A.
L’USFAS remporte son deuxième trophée d’affilée et va représenter la zone de l’UFOA/A en Ligue des Champions africaine féminine.
Le but de l’USFAS a été inscrit par Oumou Koné à la 79e minute.
Comme lors du match d’ouverture, les Aigles de la Médina avaient perdu face aux championnes du Mali.
Les Maliennes avaient battu les Sénégalaises en 2025 lors de la finale de l’UFOA-A.
L’USFAS remporte son deuxième trophée d’affilée et va représenter la zone de l’UFOA/A en Ligue des Champions africaine féminine.
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