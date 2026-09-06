Préliminaire Ligue des champions féminine : Les Aigles de la Médina s’inclinent encore devant l’USFAS

Les Aigles de la Médina ont été battues (0-1) par l’Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) du Mali ce dimanche 6 septembre 2025, à Banjul (Gambie), en finale du tournoi préliminaire de la zone UFOA-A de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

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‎Le but de l’USFAS a été inscrit par Oumou Koné à la 79e minute.



‎Comme lors du match d’ouverture, les Aigles de la Médina avaient perdu face aux championnes du Mali.

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‎Les Maliennes avaient battu les Sénégalaises en 2025 lors de la finale de l’UFOA-A.

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‎L’USFAS remporte son deuxième trophée d’affilée et va représenter la zone de l’UFOA/A en Ligue des Champions africaine féminine.