Tchad : le Président Mahamat Idriss Déby promu maréchal

Le chef de l’État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été promu maréchal ce samedi 21 décembre lors d'une cérémonie officielle. Il obtient ainsi les mêmes galons que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays.



Pour l'occasion, une séance du Conseil national de transition s'est tenue au palais présidentiel. Cette assemblée, dominée par le Mouvement patriotique du salut au pouvoir qui avait voté en grande majorité l'accession du président au titre de maréchal, doit être remplacée au terme d'élections législatives prévues le 29 décembre et boycottées par l'opposition.



Mahamat Idriss Déby Itno a été "élevé à la dignité de maréchal pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays", selon la résolution adoptée à trois semaines des élections législatives et locales, les premières depuis 2011.



Son père Idriss Déby Itno avait lui-même été élevé au rang de maréchal en 2020 à la suite d'une offensive victorieuse qu'il avait dirigée contre le groupe jihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Ce militaire, habitué au commandement des opérations de terrain, a dirigé le Tchad pendant 30 ans, avant d'être tué au front par des rebelles en 2021.