Télécommunications: ARTP annonce une baisse ciblée des opérateurs mobiles virtuels

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) annonce dans un communiqué l’introduction de nouvelles offres (voix, SMS, données) dédiées aux opérateurs mobiles virtuels ainsi que des offres (voix, SMS, USSD) destinées aux agrégateurs de services à valeur ajoutée.



Ces offres, selon le communiqué, ont pour objectif de favoriser un environnement économique dynamique et compétitif dans le secteur des communications électroniques.



L’ARTP précise que ces mesures visent à faciliter l’entrée et le développement de ces acteurs sur le marché des communications électroniques en leur offrant des conditions avantageuses et adaptées à leurs besoins spécifiques. L'Autorité indique également avoir « travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs dans le cadre de ces initiatives dont l’objectif est de promouvoir un environnement propice à l’innovation, à la concurrence et à l’investissement dans le secteur des communications électroniques ».



Cependant, selon Mountaga Cissé, formateur en médias numériques et directeur associé de SIMTECH, un média spécialisé dans la diffusion multimédia, « en termes simples, sans être exhaustif, vous paierez moins lorsque vous appelez un serveur vocal ou que vous envoyez un SMS ».



Mountaga Cissé ajoute que, « par exemple, les plateformes de transfert paieront moins cher aux opérateurs le coût des SMS qu’elles envoient après une transaction ». Cela signifie, selon lui, qu’il ne s’agit pas d’une baisse des tarifs des communications électroniques pour le grand public, mais que ces mesures impacteront un grand nombre de personnes.