Télécoms : Le Sénégal et la Gambie signent un protocole d’accord pour renforcer leur coopération numérique et postale

Le Sénégal et la Gambie franchissent une nouvelle étape majeure dans l'intégration de leurs réseaux. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal et la Public Utilities Regulatory Authority (PURA) de Gambie ont signé un protocole d’accord stratégique destiné à consolider leur collaboration dans la régulation des télécommunications et des services postaux.



Paraphé lors d'une mission officielle du directeur général de l’ARTP à Banjul, cet accord a été signé en présence du ministre gambien de l’Information, des Médias et des Services de radiodiffusion, Ismaila Ceesay, et de l’ambassadrice du Sénégal en Gambie.



Les deux régulateurs ont planché sur la coordination des fréquences radioélectriques afin de stopper les interférences et de limiter le phénomène de roaming involontaire pour les populations frontalières. De plus, les discussions ont permis d’ajuster le dispositif de free roaming, opérationnel entre les deux nations depuis décembre 2025, qui permet aux voyageurs de passer des appels au tarif local et de recevoir des appels gratuitement pendant 30 jours sans changer de carte SIM.



Le partenariat s'étend également au secteur postal. Pour soutenir la PURA dans l’élargissement de ses compétences, l’ARTP s'est engagée à mettre à la disposition de son homologue gambienne un expert sénégalais en régulation postale.



Selon la direction de l'ARTP, ce rapprochement s’inscrit dans la dynamique historique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Banjul. À terme, il doit permettre d'harmoniser les politiques de régulation, d'améliorer concrètement la qualité des services pour les usagers et d'accélérer la transition vers un espace numérique commun.