Télécoms : Vers l'instauration d'un roaming national au Sénégal

L'instauration du roaming national est l’un des chantiers prioritaires auxquels compte s’attaquer l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), qui va aussi chercher à assurer la redynamisation du secteur postal et la régulation des réseaux sociaux, a annoncé son directeur général de l’ARTP.



’Nous avons une innovation qui se pointe à l'horizon, et non des moindres, c'est le roaming national’’, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS) dont il était l’invité de la rédaction. Le roaming national ‘’permettra à tous les Sénégalais qui détiennent des téléphones mobiles de pouvoir communiquer indépendamment de la présence de leurs opérateurs à l'endroit où ils se trouvent’’, a déclaré, Abdou Karim Sall, qui avait déjà dirigé l’ARTP de 2014 à 2019.







Il estime que ‘’ce que les Anglais appellent le One network aera (un seul réseau) doit être une réalité au Sénégal’’. Un client d’un opérateur X, qui a un déficit de couverture dans une zone quelconque, doit pouvoir capter le réseau de l'opérateur présent dans cette zone, pour faire ses appels téléphoniques et se connecter à internet'', a expliqué Abdou Karim, ancien à la tête de l’ARTP au début du mois de mars dernier. ‘’C'est cela l'innovation que nous voulons apporter et nous avons déjà discuté avec déjà les deux opérateurs, Sonatel et Free. Je vais recevoir (…) dans les jours à venir Expresso pour lui parler de notre volonté d'instaurer le roaming national’’, a-t-il dit.



L’avènement de ce roaming ‘’va permettre de pallier les problèmes de couverture’’, a assuré Abdou Karim Sall. ‘’Vous allez dans une zone, vous voyez qu'il n’y a qu'un seul opérateur présent. Vous client de l'autre opérateur, vous n'avez plus de réseau, vous ne pouvez plus communiquer. Ça, c'est contraire aux principes du +one network area+’’, a-t-il déploré.



‘’On doit avoir un réseau unique au Sénégal et ça doit être transparent pour l'usager’’, a-t-il insisté.



Selon lui, ‘’n'importe quel usager doit désormais, après la mise en place du roaming national, pouvoir, indépendamment de la couverture des opérateurs, communiquer sans aucun problème et recevoir des appels’’, a-t-il dit.



Aps