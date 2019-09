Téléthon: les 100 millions atteints, Taïb Socé devrait bientôt sortir de prison

Le célèbre prêcheur Taïb Socé, détenu à à la prison de Rebeuss va bientôt humer l'air de la liberté. Grâce au téléthon organisé par ces collègues Oustaz (Iran Ndao, Alioune Sall, Mame Makhtar Gueye...) sur la Sen TV), ils ont pu obtenir les 100 millions que Taïb doit à son plaignant sur l’affaire d'escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de Fcfa.



Le condamné devait verser à la victime, l’Imam Mouhamad Bassirou Sall, 160 millions de Fcfa. Faute d'argent, la partie civile a fait exécuter la contrainte par corps prononcée par la Cour d’appel de Dakar.



En 2016 , il faisait partie de la liste des 586 détenus graciés par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête nationale d’indépendance, alors qu’il a été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme pour association de malfaiteurs et escroquerie.



Et c'est le 27 juillet que le prêcheur Taib Socé a été arrêté par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie et déféré à la prison de Rebeuss, suite à une réquisition d’incarcération.