Temps pluvieux sur le pays et vents assez forts sur les côtes casamançaises (Anacim)

Des vents assez forts devraient souffler sur les côtes méridionales du Sénégal durant une bonne partie de la journée de ce lundi, alerte l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui s’attend à des prochaines heures pluvieuses sur le territoire national.

"Les vents seront de sud-ouest et d’intensités faibles à modérées, devenant assez fortes sur la côte casamançaise à partir de ce lundi 07 septembre entre 03h du matin et 23h", indique-t-elle, dans une prévision à très courte échéance valable entre dimanche à 21h et lundi à la même heure.

Il annonce une persistance des pluies d’intensités variables parfois accompagnées d’orages, "particulièrement sur les localités nord (Saint-Louis, Linguère...) en fin de soirée". Ces pluies devraient se maintenir au cours de la nuit, poursuit l’ANACIM.

Elle indique que "les conditions resteront beaucoup plus favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la façade Ouest (Centre-ouest, Nord-ouest, Sud-ouest...) du territoire", mardi.

Les prévisionnistes tablent sur une baisse des températures journalières, lesquelles oscilleront entre 28°C à Dakar et 35°C à Podor.



Ils annoncent aussi des visibilités ’’généralement bonnes."



