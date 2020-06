Après la confirmation de la tenue de l'US Open à partir du 31 août, c'est le calendrier ATP d'août et septembre qui vient d'être dévoilé. Roland-Garros débutera finalement le 27 septembre : le Grand Chelem parisien avait initialement reporté sa tenue du 20 septembre au 4 octobre, mais le maintien de l'US Open laissait déjà planer l'ombre de ce décalage d'une semaine, finalement officialisé.



La saison, interrompue par la pandémie de Covid-19, reprendra à Washington le 14 août. Suivront le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York (22 août) et l'US Open (31 août).



Le tennis reviendra ensuite en Europe avec l'ATP 250 de Kitzbühel (8 septembre). S'enchaîneront les deux Masters 1000 de Madrid (13 septembre) et de Rome (20 septembre) avant Roland-Garros (27 septembre).



L'Equipe