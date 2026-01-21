Tension après CAN : les étudiants et médecins marocains au Sénégal appel a privilégier "le dialogue"

Face à la recrudescence de tensions consécutives aux récents événements sportifs et à la propagation de contenus non vérifiés sur les réseaux sociaux, la Ligue des Étudiants Marocains au Sénégal, le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal et les Amicales des étudiants de l'UCAD prennent la parole.



Les organisations signataires rappellent que le Sénégal et le Maroc partagent une histoire séculaire bâtie sur l’amitié et le respect mutuel. Ils appellent « l'ensemble des populations, toutes nationalités confondues, à faire preuve de calme, de responsabilité et de discernement, et à éviter toute forme de provocation, de discours haineux ou de comportements susceptibles d'attiser des tensions ».



Dans le communiqué parvenu à Pressafrik, les Etudiants et médecins Marocains au Senegal, réaffirme son attachement à la « sécurité des personnes et des biens, aux valeurs de paix, de tolérance, de vivre-ensemble et de fraternité africaine, qui ont toujours caractérisé les relations entre nos deux communautés au sein de l'Université Cheikh Anta Diop et sur l'ensemble des territoires sénégalais et marocain », invitant chacun à privilégier le « dialogue, le respect des lois et des institutions », et à ne se fier qu'aux informations officielles émanant des autorités compétentes.



« Ensemble, œuvrons pour préserver un climat serein, sécurisé et fraternel, fidèle à l'esprit d'unité et de solidarité qui nous rassemble et qui nous rend forts », conclu le document.