Dossier AEE Power : «L’Aser vient d’obtenir l’annulation de la décision de l’Arcop», jubile Jean-Michel Sène

L’affaire opposant les trois (03) entités que sont l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (Aser), l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) et la société Aee Power Sénégal vient de connaître un rebondissement judicaire. Ce mercredi 21 janvier, la Cour suprême a annulé la décision de l’Arcop qui condamnait l’Aser au détriment de Aee Power.



«Après 15 longs mois de désinformation, de manipulation et de bataille judiciaire sur le dossier Aee Power, l’Aser vient d’obtenir, à l’instant, l’annulation de la décision de l’Arcop par la Cour suprême. Le dossier est désormais vide», a jubilé le directeur général de l’Institution, Jean Michel Sène, pour qui «s’ouvre maintenant le temps de la vérité».



L’origine de cette affaire remonte à l’attribution d’un marché d’électrification rurale estimé à plus de 90 milliards de FCFA. La société Power Sénégal assure avoir été écartée de manière irrégulière par l’Aser, qui aurait préféré négocier directement avec une représentation espagnole de la même entreprise. Une avance de démarrage de 37 milliards de FCfa aurait même été débloquée via la banque espagnole Santander.



L’Arcop avait condamné l’Aser dans le dossier. A la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), l’Aser, qui se disait victime, avait saisi la Cour suprême pour l’annulation des décisions du régulateur du secteur. La justice vient donc de faire droit à la demande.



Dans sa déclaration, Jean Michel Sène a promis «très prochainement» une conférence de presse, afin «de revenir en détails sur ce dossier, d’en exposer les faits, et le modus operandi mis en place pour tenter de s’enrichir sur le dos des Sénégalais». Il a enfin précisé que ce «procédé a déjà été utilisé dans d’autres projets et contre lequel l’Aser s’est résolument battue».