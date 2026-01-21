CAN 2025/sacre sénégalais : la CNDH appelle à la «responsabilité et à la retenue» de tous les acteurs

Après que la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0) a été émaillée d’actes de violences et d’attitudes répréhensibles, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) appelle ce mercredi 21 janvier «les acteurs du sport et les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité et de retenue».



Dans un communiqué, l’Institution demande aussi d’éviter «toute forme de propos haineux, de stigmatisation ou d’incitation à la division», estimant que les liens entre le Maroc et le Sénégal «ne sauraient être altérés par l’émotion passagère liée à une compétition sportive, quelle qu’en soit l’issue».

Le CNDH croit enfin que le sport «doit rester un espace de fair-play, de respect mutuel et de célébration des valeurs positives communes».



Dans la foulée de la victoire du Sénégal, la Confédération africaine de football (CAF), organisatrice de la CAN 2025, a déjà annoncé que ses instances mèneront une enquête pour situer les responsabilités de tous les comportements et actes inamicaux qui ont meublé la finale de l’événement.