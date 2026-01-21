Thiès : le conseil régional de la consommation valide la baisse du prix du riz brisé ordinaire

Lors de la réunion dédiée à l’examen des prix du riz brisé ordinaire qui s’est tenue le mardi 20 janvier à la gouvernance de Thiès (70 km de Dakar), le Conseil régional de la consommation a validé la baisse du prix du riz brisé ordinaire.



Une baisse de 50 francs FCFA est notée sur le kilogramme, 2 250 francs sur le sac de 50 kilogrammes et 45 000 francs sur la tonne, selon Khadim Ndiaye, le chef du service régional du commerce. Cette rencontre a été présidée par le gouverneur adjoint de la région de Thiès en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang. Selon lui, ces prix entrent en vigueur immédiatement et toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre pour assurer leur mise en application rigoureuse dans toute la région.



D’après lesoleil.sn, à partir du 20 janvier, les grossistes vont acheter la tonne de riz brisé ordinaire provenant d'Inde, du Pakistan, du Vietnam ou de la Thaïlande pour un prix de 283 000 francs CFA. Les demi-grossistes le procureront pour 289 000 francs CFA. Le prix du sac de 50 kilogrammes est établi à 14 150 francs pour la vente en gros et à 14 750 francs CFA pour la vente en demi-gros. Dans les points de vente et les marchés, le prix du kilogramme est réduit de 360 à 310 francs CFA.



Ces nouveaux prix, validés par le Conseil régional de la consommation de Thiès, ont été fixés de manière consensuelle lors d’une réunion technique de l’ensemble des acteurs, tenue au service régional du commerce de Thiès.



