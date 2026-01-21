Réseau social
Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : Boubacar Sèye exige «leur libération immédiate»
Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye, a exigé ce lundi 21 janvier «la libération immédiate et le respect de la dignité» des 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat, au Maroc, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui a été émaillée de violences et attitudes jugées «inacceptables».

M. Sèye a déclaré dans le journal de 12h de la radio Zik Fm que ces arrestations visant des supporters qui ont manifesté pacifiquement leur soutien à leur équipe sont «anormales» et soulèvent des inquiétudes concernant le respect «des libertés personnelles et du droit à la célébration». Selon lui, aucun motif ne pourrait justifier l'emprisonnement de ces supporters dont le seul geste a été «d’exprimer leur joie après une victoire». Il a jouté que le football, qui est «un symbole de fraternité et de rapprochement entre les peuples», ne doit jamais être utilisé comme un moyen pour exercer la répression.

Face à toute cette réalité, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières a appelé les autorités marocaines «à faire preuve de retenue et de sens des responsabilités», soulignant que «célébrer la victoire des "lions" n’est pas un crime ».
 
Fatime Gueye

Mercredi 21 Janvier 2026 - 14:00


