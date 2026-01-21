Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : Boubacar Sèye exige «leur libération immédiate»

Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye, a exigé ce lundi 21 janvier «la libération immédiate et le respect de la dignité» des 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat, au Maroc, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui a été émaillée de violences et attitudes jugées «inacceptables».
M. Sèye a déclaré dans le journal de 12h de la radio Zik Fm que ces arrestations visant des supporters qui ont manifesté pacifiquement leur soutien à leur équipe sont «anormales» et soulèvent des inquiétudes concernant le respect «des libertés personnelles et du droit à la célébration». Selon lui, aucun motif ne pourrait justifier l'emprisonnement de ces supporters dont le seul geste a été «d’exprimer leur joie après une victoire». Il a jouté que le football, qui est «un symbole de fraternité et de rapprochement entre les peuples», ne doit jamais être utilisé comme un moyen pour exercer la répression.
Face à toute cette réalité, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières a appelé les autorités marocaines «à faire preuve de retenue et de sens des responsabilités», soulignant que «célébrer la victoire des "lions" n’est pas un crime ».
