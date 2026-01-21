Justice pour mineurs : une salle d'audition inaugurée à la brigade de gendarmerie de Keur Massar

​L’administration de la justice sénégalaise franchit une nouvelle étape vers plus d'humanisme. Ce mardi, la brigade de Keur Massar a accueilli une cérémonie sobre mais hautement symbolique : l'inauguration d'une salle d'audition spécifiquement conçue pour l'accueil des mineurs. Ce projet est le résultat d’une collaboration étroite entre le Bureau international des droits des enfants (IBCR) et la Gendarmerie Nationale, avec le soutien financier d’Affaires mondiales Canada (AMC).



​Un outil opérationnel au service de la justice



​Présidant la cérémonie au nom du Général de Division Martin Faye, le Colonel Issa Diack, Chef de la Chaîne Ressources Humaines, a salué l’aboutissement d’un processus rigoureux. « Cette salle est un outil opérationnel qui marque la volonté résolue de deux partenaires préoccupés par une justice juste et efficace au profit des couches les plus vulnérables », a-t-il déclaré.



​Depuis 2021, ce partenariat ne s’est pas limité aux infrastructures. Il a permis de renforcer les compétences des officiers de police judiciaire et d’intégrer des modules spécialisés dans les écoles de gendarmerie (EOGN, ESOGN). Pour le Colonel Diack, l’enjeu est clair : « Lorsque l’autorité est consciente des enjeux sociaux, l’administration de la justice peut parfaitement s'allier à l’humanisme ».



​Plus qu'un local, un symbole de protection



​Pour Omar Ba, représentant de l’IBCR au Sénégal, cet espace dépasse la simple dotation matérielle. « Cette salle est le symbole d'une sécurité qui protège et d'une justice qui écoute. Un enfant, qu'il soit témoin, victime ou en conflit avec la loi, reste avant tout une personne fragile dont la voix mérite d'être accueillie avec respect », a-t-il souligné.



​Le projet « Xalé Sama Yité » s'inscrit en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En mettant en place des modes opératoires spécifiques pour l'accueil des mineurs, la Gendarmerie s'assure que la parole de l'enfant est recueillie dans un cadre serein, favorisant ainsi la manifestation de la vérité et la reconstruction des jeunes victimes.



​Un héritage durable



​Bien que le programme quinquennal touche à sa fin, les autorités se veulent rassurantes sur la pérennité de l'initiative. Le Colonel Issa Diack a exhorté ses troupes à un entretien exemplaire de ce nouveau joyau : « La graine est déjà semée. La doctrine implémentée continuera de vivre ».



​La cérémonie s'est achevée par le dévoilement de la plaque inaugurale, suivi d'une visite des locaux et d'un échange de cadeaux, scellant ainsi une alliance exemplaire entre les forces de défense et de sécurité et les défenseurs des droits de l'enfant.