Tension entre pouvoir et opposition : Seydi Gassama appelle à l'arrêt "de la répression"

Les interpellations à la pèle mêle de leaders politiques et d'opinion suscitent des réactions et indignations. Après les condamnations des partis et autres entités, c'est autour du patron d'amnesty international Sénégal, Seydi Gassama de réagir à cette situation.



Monsieur Gassama dans un poste sur sa page facebook a dénoncé les différentes assignations survenues ces derniers jours. "En matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue n'a pas encore eu lieu. Les mêmes lois liberticides utilisées par le président Macky Sall pour persécuter les opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et la répression continue. Toutes ces lois, ainsi que les pratiques policières et administratives , doivent êtres mises...", a déclaré monsieur Gassama.