Tensions politiques au Sénégal : Amadou Ba suspend toutes les activités sportives pour deux semaines

L'État a pris la décision de suspendre toutes les activités sportives pour deux semaines. Cette décision est prise en attendant le retour du calme dans le pays après les violentes manifestations. Il a estimé que la situation reste instable encore. Selon l'Observateur, la Primature a demandé à toutes les Fédérations de suspendre les activités sportives pour deux semaines. Car avec les événements qui mobilisent les forces de défense et de sécurité du pays, il n'y aura pas de service d'ordre pour couvrir les activités sportives.



Beaucoup de secteurs ont été paralysés depuis la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ce jeudi 1er juin. Elle a été suivie d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait au moins 16 morts. Toutes les compétitions avaient ainsi marqué un arrêt. De nombreuses disciplines avaient suspendu leurs compétitions le week-end dernier. «Les Fédérations de football, de basket-ball... avaient déjà suspendu leurs activités depuis le week-end passé, à travers un communiqué, la Ligue sénégalaise de football professionnel avait informé qu'en raison de «l'insuffisance du service de l'ordre et des éventuelles difficultés de déplacements des équipes liées à la situation politique du moment, tous les matchs de L1 et L2 programmés les samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin, sont reportés à une date ultérieure».



Le chef du gouvernement, par ailleurs chargé des Sports et de la jeunesse, a finalement pris la décision de suspendre officiellement toutes les activités sportives pour deux semaines.