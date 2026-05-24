Tensions politiques au Sénégal : Guy Marius Sagna appelle le camp souverainiste à la mobilisation générale

Le député panafricaniste Guy Marius Sagna a lancé un appel pressant à la mobilisation à l'attention des membres du camp souverainiste africain au Sénégal, dans un contexte de rupture ouverte au sommet de l'État. L'activiste et parlementaire invite ses partisans à se tenir prêts face à ce qu'il qualifie de résistance illégale et illégitime de la part du pouvoir présidentiel et de ses alliés, suite au limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et à la démission du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.







Dans cette déclaration le député pose un ultimatum sans concession au chef de l'État, affirmant que le pouvoir exécutif doit accepter la réalité de la force politique de PASTEF et respecter les règles du jeu institutionnel, sous peine d'exposer le pays à un affrontement politique majeur. Cette sortie virulente accentue la polarisation extrême de la scène politique, à quarante-huit heures d'une séance plénière cruciale à la place Soweto, où les députés doivent sceller le retour d'Ousmane Sonko à l'hémicycle et élire un nouveau président pour l'Assemblée nationale.

