Tentative d'enlèvement à Ourossogui : Trois (3) jeunes garçons échappent de justesse

Une tentative d'enlèvement a eu lieu près de l'école 1 à Ourossogui, mettant en danger la vie de trois (3) jeunes garçons âgés entre 3 et 4 ans, dont l'un est sourd-muet. Les enfants, membres d'une même famille vivant au quartier Aïnou Maadi, ont miraculeusement échappé à cette situation effrayante, grâce à l'intervention opportune d'un passant alerté par leurs pleurs, renseigne Source A.



D'après l'oncle des jeunes garçons, la tentative de rapt aurait été perpétrée par une femme. Celle-ci a prétendu être la tante des enfants. À en croire le journal, la situation aurait pu prendre une tournure tragique si les enfants n'avaient pas été retrouvés abandonnés dans une charrette à la gare routière de la localité, après des recherches intensives. Heureusement, les enfants sont sains et saufs, bien que l'incident ait semé la panique au sein de la communauté d'Ourossogui.



Cette affaire a suscité des interrogations et des inquiétudes chez certains habitants qui ont établi un lien avec l'approche imminente de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. D'autres sont allés jusqu'à formuler des hypothèses sinistres, craignant que ces enfants aient été ciblés pour des rituels sombres.