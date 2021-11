Tentative de viol sur une veuve de 50 ans: un jeune de 25 ans déféré au parquet dans la région de Tamba

Arouna Sow, un jeune saisonnier de 25 ans, a été placé sous mandat de dépôt, pour avoir tenté de violer une dame âgée de 50 ans qui s’affairait dans son champ d’arachides. Les faits se sont déroulés jeudi dernier, vers 13 heures, dans le village de Wakilibougou, dans la commune de Néttéboulou, dans la région de Tamba.



Assise tranquillement sous un arbre pour se reposer, O.Sylla du nom de la présumée victime a été attaquée par le saisonnier Arouna Sow qui lui a sauté dessus pour lui enlever son pagne et tenter de le bâillonner. Mais, c’était sans compter avec la détermination et la hargne de la vieille qui s’est débattue rageusement pour sortir de ses griffes.



Elle a été sauvée par des cultivateurs qui ont aperçu la scène. Après quelques heures, il a été interpellé puis conduit au poste de gendarmerie de Gouloumbou. Il a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt.