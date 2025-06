État de santé de Farba Ngom : le rapport d’expertise médicale confirme « une incompatibilité avec la vie en milieu carcéral »

L’état de santé de Mouhamadou Ngom, dit Farba, député et leader de l’Alliance pour la République (APR), suscite une vive inquiétude. Selon un rapport médical officiel et ses proches, sa détention mettrait gravement en danger sa vie, relançant le débat sur sa libération pour raisons humanitaires.



Dans une expertise ordonnée par le juge d’instruction, le Pr Alassane Mbaye, cardiologue à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, affirme que l’état de Farba Ngom est "incompatible avec la vie en prison".



Si le médecin écarte un risque vital immédiat" en l’absence de complications aiguës, il relève "plusieurs pathologies graves" nécessitant une surveillance médicale stricte et un protocole de soins rigoureux.



Saisissant cette expertise, les avocats du maire d’Agnam ont déposé une requête en mise en liberté provisoire, arguant que "sa libération pour raisons médicales ne nuirait pas à l’instruction".



Dans leur demande adressée au président du collège des juges d’instruction du pôle financier, ils s’appuient sur les conclusions alarmantes du rapport du 2 juin, insistant sur l’urgence d’une prise en charge adaptée en milieu hospitalier.