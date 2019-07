"Tentative ratée" d'inculpation nocturne d'Adama Gaye: le face-à-face avec le Doyen des juges finalement programmé ce mercredi

Dame justice serait-elle pressée d’envoyer le journaliste Adama Gaye, accusé "d'écrits contraires aux bonnes mœurs" et "offense au chef de l'État" à Rebeuss ? En tous cas. Mardi soir vers les coups de 20 heures, l’avocat du journaliste, informe que, « par hasard que son client a été extrait du Commissariat central où il devait passer la nuit, après avoir bénéficié d’un retour de parquet, pour être transporté devant le Doyen des juges qui devrait l’inculper ».









Informés à temps, ses avocats se sont rendus au tribunal pour plaider un report. Et le journaliste a ainsi échappé de justesse à une première nuit de prison. Il est finalement retourné à l’hôtel de police. Toutefois, le rendez-vous est fixé ce mercredi à 13:00 avec le Doyen des Juges, comme l’indique son avocat Me Koureyssi Ba. Ce dernier, qui, après cette scène n’a pas manqué de dénoncer une « Tentative ratée d’inculpation nocturne clandestine en l’absence de ses conseils. »