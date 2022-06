Tenues scolaires: seuls les 500 mille mètres de tissus sont disponibles au Sénégal, selon le ministre de l'Education

En marge du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, tenu le 22 avril 2021, le chef de l’État Macky Sall lançait une initiative. Cette dernière porte sur le port systématique de tenues scolaires, avec 30 milliards de francs CFA sur trois années, soit 10 milliards FCFA par an. Le ministre de l’Education Nationale pour ce projet a fait le point sur l'état du projet.



Lors de la rencontre Gouvernement face à la presse tenue ce vendredi, le ministre Mamadou Talla a déclaré t que "c'est une relation tripartie où il y a son ministère, celui chargé de l'Artisanat et la Délégation générale de l'entreprenariat rapide (DER), pour le financement ».



Autre motif du retard de la livraison de ces tenues scolaires, le ministre fait savoir que le besoin en tissu pour la confection était estimé "à 6 millions de mètres. Mais il est arrivé que les artisans n'ont trouvé que 500.000 de mètres de tissus disponibles au Sénégal. L'autre contrainte était qu'il fallait à chaque département, aux chambres de métiers, d'identifier les artisans ». Ce qui n'était pas fait dans les délais prescrits, a expliqué le ministre Mamadou Talla.