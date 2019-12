Thérèse Faye Diouf et Baba Diao Itoc condamnés par le tribunal du Commerce

L’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des tout-petits dirigée par Thérèse Faye a été condamnée pour des créances impayées. En effet, suite à la requête de l’Entreprise Sope Serigne Saliou Khadim Rassoul, l’agence a été condamnée à payer la somme de 82 509 804 Fcfa et celle de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, renseigne Libération.



Le même source signale aussi la condamnation et l’expulsion de la société Itoc de Baba Diao du terminal pétrolier et gazier du Port de Bargny. Après avoir joint les deux plaintes déposées de part et d’autre par Itoc et Senegal Minergy, le tribunal du Commerce a prononcé la résiliation du bail en date du 22 juin 2017 liant la société Senegal Minergy Port et la société Itoc.



Ensuite, les juges ont ordonné l’expulsion de la société de Baba Diao du lot n°11 DP du TF n°12460/R situé dans le terminal Pétrolier et Gazier du Port de Bargny–Sendou, tant de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef. Enfin, Itoc a été condamnée à payer la somme de 76.936.000FCFA au principal, outre celle de 50.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.