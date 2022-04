Thiaroye : le redoutable agresseur qui avait emporté plus de 2 millions F Cfa d'une agence multiservices écroué

L’agresseur à la pompe neutralisante au nom de M.Sarr, en fuite depuis 4 mois, a été finalement arrêté. Il a été démasqué, interpellé au marché Thiaroye gare (banlieue dakaroise), puis livré aux gendarmes de la brigade de Hann. Le mis en cause avait attaqué, en janvier dernier, une agence multiservices à Hann Maristes, assommé la gérante Fatima Sy avec sa pompe, avant d’emporter la somme de 2.930.000 F Cfa.



L’affaire remonte au 13 janvier dernier. Alors que Fatima Sy s’affaire dans son agence multiservices, M.Sarr, un gros gaillard débarque en moto et se gare juste à côté de ladite agence. Constatant une quiétude ambiante dans les parages, il fonce droit vers le comptoir-caisse et tente de faire main basse sur les sous.



La gérante lui tient tête. Il pulvérise sa pompe à gaz neutralisant sur le visage de la jeune fille. Celle-ci pousse des cris de détresse, se plaint de sévères irritations sur la figure et tente, malgré tout, de se dresser sur le chemin du malfrat. Le délinquant l’envoie violemment au sol, fourre sa main dans la main et s’emparé des sous d’un montant de 2.930.000 F Cfa.



Deux plaintes- plaintes contre X ont été déposées contre lui. Une caméra de surveillance de l’agence filme toute la scène et montre clairement le visage du malfaiteur. La vidéo atterrit sur les réseaux sociaux et fait du brigand comme l’homme le plus recherché.



Vendredi dernier, le mis en cause entre dans un magasin de vente de parfum et tente de faire des emplettes avec un billet de 5000 F Cfa. Le commerçant identifie aussitôt l’agresseur de par son visage et sa forte corpulence. Il sera aussitôt interpellé et remis à la gendarmerie.



Auditionné, il accuse sa tante de lui avoir jeté un mauvais sort. Placé en garde à vue, il devrait être présenté au procureur ce mardi pour « vol avec violence ».