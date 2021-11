Thiaroye: un tôlier viole plusieurs fois un garçon de 8 ans

Après une cavale de plus d’un mois, Mar Diop, 21 ans, a été arrêté par les éléments du commissariat de Thiaroye. À plusieurs reprises, ce tôlier de profession a violé le jeune garçon de 8 ans du nom d’A. D, il a été arrêté et déféré au parquet pour viol sur mineur.



Selon le quotidien « Libération », le mis en cause a reconnu les faits. « Je reconnais les faits de pédophilie et de détournement de mineur. Je ne sais pas ce qui m’a pris », a-t-il avoué aux enquêteurs.



Mar Diop est tombé après une plainte déposée par le père de la victime M. Diouf. Chauffeur de transport public, ce dernier a expliqué que c’est au moment qu’il rentrait chez lui que sa femme l’a appelé au téléphone pour l’informer que S. Seck, un de leur voisin a surpris le sieur Diop au niveau des toilettes de leur domicile en train d’abuser de son fils.



Témoin de la scène du haut de sa terrasse, S. Seck a affirmé avoir vu le prédateur sexuel entrer dans les toilettes avec sa victime avant de verrouiller la porte. Après avoir frappé à la porte à plusieurs reprises sans réponse, S. Seck a forcé la serrure, c’est ainsi qu’il a surpris Mar Diop tout nu sur l’enfant.



Tenant un couteau, le mis en cause l’a ensuite menacé avant de disparaître dans la nature. Finalement il sera arrêté et mis à la disposition du parquet de Pikine-Guédiawaye.