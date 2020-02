Thiate de Y en a marre: « Nous attendons que Macky manifeste la volonté d'un troisième mandat pour le déloger du Palais"

La déclaration du Secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne, soutenant que l’histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n'est pas terminée, fait jaser. Le mouvement citoyen, Y en marre n’a pas tardé à réagir. Un des membres, Thiate a déclaré que la jeunesse sénégalaise est "prête à aller le déloger du Palais", si le chef de l'Etat manifeste la volonté d’un troisième mandat.



« Les Sénégalais n’ont vraiment pas de temps à rester là, à commenter un discours de Boun Abdallah Dionne qui n’intéresse que lui », a déclaré Thiate du mouvement Y en a marre, d'entrée.



Selon lui, les urgences sont ailleurs. « Le pays va mal, on a d’autres priorités et nos urgences sont l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, notre démocratie qui est moribonde, les libertés des gens bafouées, les corps de contrôles de l’Etat qui font des enquêtes et qui n’aboutissent à rien du tout. On n’a pas de minutes à perdre à commenter un troisième mandat », a-t-il avancé.



Que Macky Sall se le tienne pour dire, s’il manifeste la volonté d’un troisième mandat, il fera face à la jeunesse sénégalaise. « Nous attendons que Macky Sall pose des actes pour qu’on en pose, nous aussi. Et, nous suivrons son conseil de 2012 qui consiste à aller le déloger du Palais », a-t-il averti sur la Rfm.



L’ancien Premier ministre sénégalais, Mahammad Boun Abdallah Dionne a soutenu ceci dimanche à Guédiawaye: « L’histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n’est pas encore terminée, et ça va vers 2035, s’il plait au bon Dieu. L’histoire du président Macky Sall avec Guédiawaye n’est pas terminée. L’histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n’est pas terminée parce qu’il nous convie à l’émergence pour 2035 et il nous amènera à l’émergence par ses idées et par son amour pour le pays ».