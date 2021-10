Thierno Alassane Sall: "La canicule actuelle est un avant-goût de ce qui attend la prochaine génération"

Le leader de la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall a exprimé ses préoccupations pour la génération future, face à la vague de chaleur que connait pays depuis un certain temps. Pour lui, « la canicule actuelle est un avant-goût de ce qui attend la prochaine génération ».



« La canicule actuelle est un avant-goût de ce qui attend la prochaine génération : un enfant né en Afrique subsaharienne, en 2020, pourrait connaître 50 fois plus de vagues de chaleur et 6 fois plus d'événements extrêmes que les générations de l'ère pré-industrielle », a posté M. Sall.



A l’en croire, l'Afrique sera touchée de plein fouet par le dérèglement climatique. « Plutôt que de mimer le modèle de production occidental, qui a conduit la planète au prélude de l'Apocalypse, l'Afrique doit être porteuse d'une civilisation respectueuse de la vie et du vivant », a-t-il lancé.