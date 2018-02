Thierno Alassane Sall : "Si Khalifa faisait partie du cercle des amis de Macky Sall comme Baila Wane, il ne..."

Khalifa Sall est victime d'une justice sélective. C'est la conviction de l'ancien ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall. Il en veut pour preuve le cas de l'ancien Directeur général de la Lonase, épinglé par la justice, puis relâché après avoir rejoint le camp du pouvoir.

"Nous sommes tous informés et conscients qu'il y a des dossiers plus explosifs que celui de Khalifa Sall. Quelque soit ce qui lui est reproché et sans préjudice de ce qu'il a pu faire et de ce que sera le verdict. le dossier par exemple de la Lonase, avec des aveux circonstanciés de l'ancien Directeur général qui a pu être dans les liens de la détention et qui a pu bénéficier dans ce qui s'apparentait à une caisse d'avance", a-t-il dit sur la Rfm.



Thierno Alassane Sall de déplorer que "la Lonase a par miracle retiré la plainte (contre Baila Wane) et à cette circonstance, on n'a pas vu le même zèle de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE). Aujourd'hui, certains des protagonistes font partie d'un cercle appelé, Cercle des amis de Macky Sall. Si Khalifa Sall était membre de ce cercle-là, il ne subirait pas les foudres de la justice. Il y a une volonté patente d'éliminer un adversaire politique".