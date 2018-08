Thierno Amadou Sy dénonce « l’arrogance et le manque d’ouverture » des membres du parti au pouvoir

Thierno Amadou Sy vient de prouver ce dont se plaignaient les mouvements de soutien et les partis alliés à l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir). Le président du mouvement « Ha Yeeso » a demandé à Macky Sall de dire à ces gens d’être « plus ouverts », et « d’éviter l’arrogance qui a tué auparavant d’autres partis au pouvoir ».