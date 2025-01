Thierno Birahim Guèye salue le limogeage de Cheikh Oumar Diagne : « Il était devenu un danger pour la paix sociale »

Thierno Birahim Guèye, président de la Fédération des Associations des Descendants des Tirailleurs Sénégalais (FADTS), s'est exprimé au sujet du limogeage de Cheikh Oumar Diagne de son poste de Directeur des Moyens Généraux à la Présidence de la République après ses propos controversés sur les tirailleurs . Il estime que cette décision était opportune et a affirmé que l’ancien ministre conseiller constituait une menace pour la paix sociale.« On ne peut pas prendre meilleure décision que de limoger Cheikh Oumar Diagne. Il était devenu un danger pour la paix et la stabilité dans ce pays. Le président de la République a honoré ces braves tirailleurs sénégalais le 1er décembre et quelques jours après, il a osé porter atteinte à l’intégrité morale de ces tirailleurs sénégalais et de leurs familles qui étaient dans tous leurs états », a déclaré Thierno Birahim Guèye sur les ondes de Sud Fm.Selon lui, Cheikh Oumar Diagne n’avait pas sa place au côté du chef de l’Etat. « Les tirailleurs méritaient des éloges que d’être traités comme des traites. La bonne décision est tombée qui est de le mettre dehors parce qu’il ne méritait pas d’être un ministre », a-t-il ajouté.M. Guèye a également rappelé qu’une plainte a été déposée à la table du procureur de la République. « En tous cas le président de la République a essuyé nos larmes et par rapport à ça, je suis très heureux et je suis très content. Par ma voix, l’ensemble des petits-fils et fils des tirailleurs sont très fiers du président Bassirou Diomaye Faye et de son slogan Jub Jubal Jubanti qui commence à faire ses effets », a conclu le président de la FADTS.