Les tirailleurs Sénégalais : "des traîtres" selon Cheikh Omar Diagne

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Cheikh Omar Diagne a exprimé son opinion sur les tirailleurs sénégalais, un sujet sensible, notamment après les commémorations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, le 1er décembre dernier. Le directeur des moyens généraux de la présidence n'a pas mâché ses mots : selon lui, les tirailleurs étaient des "traîtres". Il a affirmé que "les tirailleurs, je ne les honore pas", ajoutant que ceux qui les honorent "ne connaissent pas les tirailleurs".



Pour Dr Diagne, ces hommes se sont battus contre leurs propres frères pour des "pécules", insistant sur le fait que l’argent était leur principal moteur. En évoquant le massacre de Thiaroye, il a avancé que les tirailleurs avaient refusé de prendre le taux de change proposé, qu'ils jugeaient trop bas, ce qui aurait conduit à leur révolte et à leur "exécution". Ces déclarations ont immédiatement suscité une vive réaction, notamment chez les défenseurs de la mémoire des tirailleurs, qui voient dans ces propos une tentative de réécriture de l’histoire.



Mais la polémique ne s'arrête pas là. Cheikh Omar Diagne s’est aussi exprimé sur la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qu’il a sévèrement critiquée. Selon lui, les États de l'Alliance des États du Sahel (AES) devraient se libérer de l'influence de cette institution sous-régionale. Au moment de tenir ces propos, le Président Diomaye est chargé par ses pairs de négocier le retour des trois pays en question au sein de la CEDEAO.



Sérigne Bara Ndiaye prend position

Cette nouvelle sortie de Cheikh Omar Diagne n’a pas manqué de faire réagir le député Sérigne Bara Ndiaye. Sur sa page Facebook, ce dernier a fermement critiqué les propos de Dr Diagne, estimant qu'il avait fait "une mauvaise lecture du contexte et des hommes". Selon lui, qualifier les tirailleurs de "traîtres", et ce, à un moment où leur sacrifice pour la France durant la Seconde Guerre mondiale est commémoré, relève d’une "confusion à ne pas entretenir". Il a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de réécriture de l’histoire, et un manque de respect envers ceux qui ont versé leur sang pour la France.



Quoi qu'il en soit, Cheikh Omar Diagne, proche du président de la République, ne laisse personne indifférent. Ses déclarations sont jugées souvent provocantes.