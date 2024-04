Thierno Dramé tacle les frondeurs de la RTS

Certains agents ont fustigé la hausse des salaires des directeurs de la RTS, opérée par le directeur général Racine Talla. Le journaliste Elhadj Thierno Dramé prend la défense de son directeur. Il a indiqué : "Certains n'ont pas compris ou font preuve de mauvaise foi en occupant les médias en disant que le directeur général a accordé des augmentations aux directeurs et aux chefs de département. Alors qu'aucun agent n'est laissé en rade, du jardinier aux directeurs. Même ceux qui se plaignent actuellement, ont pu bénéficier de cette faveur".



Comptant rétablir la vérité des faits, Thierno Dramé assure qu'il ne s'agit nullement "d'un favoritisme ou d'opportunisme de la part du directeur. C'était une demande légitime". Le journaliste poursuit sans ambiguïté : "C'est même normal parce que seuls les agents de la RTS n'ont pas connu de hausses sur leurs salaires". En effet l'ancien Président Macky Sall avait initié la revalorisation des salaires dans le public comme dans le privé, a estimé Thierno Dramé. "C'est un long processus. On n'a rien fait de mal", a-t-il déduit.



Sur ses collègues mis au frigo ou écartés de l'entreprise médiatique, Thierno Dramé considère qu'il "relève exclusivement des compétences de la direction générale. Mais qu'ils (les écartés) doivent faire un pas vers des discussions et des pourparlers. C'est mieux", a conclu le membre du Syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public (SYNPAP).