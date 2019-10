Thierno Lo réagit aux attaques après sa nomination: "je n'ai jamais demandé de poste à Macky"

Nouvellement nommé Président du Conseil d'Administration (PCA) de la Société national du Train Express Régional (Sn TER), Thierno Lô a essuyé de nombreuses critiques de la part de de responsables de l'Alliance pour la République (Apr). Dans un large entretien avec le journal Le Témoin, l'ancien ministre, sous le règne de Wade, soutien que son soutien à Macky sall lors de la dernière Présidentielle n'était pas motivée par l'obtention d'un quelconque poste.



"D’abord, je rappelle que je n’ai jamais demandé de poste au président Macky Sall. Mon seul objectif, c’est de voir le Sénégal aller de l’avant. Je me suis toujours battu pour le bien-être des Sénégalais. Personne ne nous a une fois entendu réclamer quoi que ce soit au président Macky Sall. Nous avons accompagné le Président Sall aux Législatives sans figurer sur sa liste. Je n’y étais pas et personne des responsables de mon parti n’était sur la liste de Benno Bok Yakaar", a-t-il confié à nos confrères.



Thierno Lô d'ajouter: "Nous ne faisions pas partie de ceux qui doutaient et qui avaient un pied ici et un autre là-bas. Nous avons théorisé que c’est le meilleur candidat parce qu’il ne briguera pas un autre mandat et il ne va subir aucune pression de groupes ou d’opinions. Donc, il ferait cinq ans qui seront meilleurs que ses sept ans passés. Parce que durant son premier mandat, il a été pris dans le tumulte de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (Crei), des règlements de comptes et il n’a travaillé que presque deux ans".