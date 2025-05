Thiès : 38 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation nocturne

Trente-huit (38) individus, dont un agresseur, ont été interpellés dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, à Thiès (la capitale du rail), lors d’une opération de sécurisation menée par les forces de police. Cette descente des forces de l’ordre a pour objectif de lutter contre la délinquance et l’insécurité ambiantes.



L’opération, qui s’est déroulée de 21 h à 6 h du matin, a mobilisé les éléments de la sûreté urbaine, du commissariat du 1er arrondissement ainsi que les unités des postes de Nguinth, des Parcelles-Assainies et de Médina Fall. « Plusieurs zones réputées sensibles ont été ciblées, avec des patrouilles renforcées et l’installation de check-points à des points stratégiques tels que le rond-point Concorde, la sortie de Tassette, Keur Massamba Guèye et le stade Lat Dior », a appris PressAfrik.



Outre les arrestations, la police a immobilisé deux (2) véhicules et onze (11) motos pour diverses infractions routières.