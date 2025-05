Mansour Faye échappe à un grave accident sur la Nationale 2

Dans la nuit du samedi au dimanche 25 mai 2025, Mansour Faye, ancien ministre des Transports et actuel maire de Saint-Louis, a été victime d'un grave accident de la circulation sur la Nationale 2, près de Louga. L'incident s'est produit alors qu'il se rendait à Saint-Louis pour assister à la Ziarra de Serigne Babacar Sy, un événement religieux d'importance.Selon les premières informations, l'accident a été provoqué par un véhicule de transport en commun de type "Allô Dakar" qui aurait effectué un dépassement dangereux. La manœuvre imprudente a entraîné une collision impliquant plusieurs véhicules.Le bilan fait état de trois personnes blessées dans l'accident. Mansour Faye, quant à lui, est sorti indemne de cette collision qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.Les autorités locales n'ont pas encore communiqué officiellement sur les circonstances exactes de l'accident. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les responsabilités dans cet incident qui soulève à nouveau la question de la sécurité routière sur les axes nationaux sénégalais.Cet événement intervient dans un contexte où les accidents de la route demeurent une préoccupation majeure au Sénégal, particulièrement sur les grands axes comme la Nationale 2 qui relie Dakar au nord du pays. En effet, ce choc qui implique un ancien ministre intervient quasiment au même moment relativement à un accident qui s'est produit aux alentours de 00h sur l'axe Bambeye Diourbel. Le bilan est de deux morts, des enseignants du département de Diourbel. Le ministère de l'éducation nationale a, à cet effet, présenter ses condoléances à la communauté éducative avant ee revenir via un communiqué sur les circonstances de l'incident dramatique.