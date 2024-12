Thiès : Bassirou Diomaye Faye a dévoilé la statue Lat-Dior

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement à Thiès (70 kilomètres de Dakar), où il a dévoilé la statue en l’honneur du héros national Lat Dior Diop. La statue, installée entre la place Agora et l’auditorium de l’avenue Cäen, sera inaugurée d’un moment à l’autre par le chef de l’État.



Les populations de la cité du rail lui a réservé un accueil chaleureux. En effet, l’ensemble des écoles primaires et des établissements de formation professionnelle, ainsi que des collèges et lycées de la ville de Thiès, se sont mobilisés pour accueillir le chef de l’Etat qui séjourne dans la cité du rail pour l’inauguration d’une statue en l’honneur du héros national Lat Dior Diop.