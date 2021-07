Thiès : Il égorge son père de 82 ans et jette le corps dans un champ de mil

G. Guèye, âgé de 39 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait asséné des coups de bâton à son père avant de l’égorger. Pis, il avait jeté le corps dans un champ de mil.



Marié et père d’un enfant, le cultivateur G. Seck est poursuivi pour meurtre avec actes de barbarie sur son propre père. Il lui avait asséné plusieurs coups de bâton sur sa tête avant de l’égorger.



Pour réussir son acte, le présumé meurtrier a concocté un plan pour tuer son pater avec qui il avait des relations tendues, à cause d’un litige foncier. En effet, il a été très remonté contre son père qui a refusé de lui prêter la somme de 500.000 F Cfa.



Selon L’Observateur, il aurait poursuivi son père qui se rendait à un baptême. En cours de route, il l’intercepte et lui annonce qu’un hôte était venu le rendre visite à la maison. Le vieux de 82 ans rebrousse chemin et retourne chez lui. A sa grande surprise, son fils l’attendait avec un gourdin et se jette sur lui avant de lui asséner plusieurs coups.



Jugé lundi devant la Chambre criminelle de Thiès, à 70 kilomètres de Dakar, l’accusé a nié les faits. Malgré ses dénégations, il a été reconnu coupable et condamné à une réclusion criminelle.