Thiès : Le délégué du marché central condamné à 3 mois avec sursis

Thierno Ciss recouvre la liberté après six (6) jours passés entre les barreaux. Le délégué du marché central de Thiès, par ailleurs président départemental de l’Unacois/Jappo de la capitale du Rail qui est passé ce mercredi à la barre du tribunal de Thiès a été autorisé à rentrer chez lui.



Cependant, M. Ciss n’est pas totalement tiré d’affaire puisqu’il est condamné à trois (3) mois avec sursis.

A l’issue de l’audience qui s’est déroulée sous une forte présence des commerçants, ces derniers ont fait savoir qu’ils allaient rouvrir leurs cantines demain, jeudi. En effet, ce mercredi avait été décrété «journée noire», après les 48 heures de «journées sans légumes» qu’ils avaient observées.



M. Ciss qui avait été accusé de destruction de biens appartenant à autrui et d’opposition à un acte administratif n’a dû son salut qu’aux médiations entamées depuis lundi et qui ont incité le promoteur à retirer sa plainte.