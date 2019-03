Thiès : Les contractuels de l’hôpital Amadou Sakhir Ndiégène en sit-in

Des contractuels de l’hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ont initié un sit-in ce lundi matin. Ces contractuels dénoncent ainsi le non-versement des cotisations sociales, des ruptures fréquentes de médicaments, et réclament l’érection d’un service d’urgence aux normes, de primes de transport, entre autres.



Mais, ce mouvement d’humeur n’est pas du gout du directeur de la structure sanitaire. Ababacar Mané explique : «nous avons eu une situation que l’on peut qualifier de situation déplorable, inattendue».



Et pour cause, souligne-t-il, ce sit-in n’a été initié par aucun syndicat et ne découle pas d’un préavis comme le prévoit la loi concernant ce genre d’actions, d’autant plus que c’est un personnel «qu’on peut qualifier de contractuel» qui en est l’initiateur.



Concertation les réclamations, M. Mané affirme que le plateau technique de cette structure sanitaire a été fortement relevé avec le soutien du ministère de la Santé, entre autres investissements. Quant aux cotisations sociales, il indique qu’elles sont régulièrement versées.

Le sit-in a pris fin à 13 heures.