Thiès: Marème Diagne, enceinte de 12 semaines, est morte d'une "plaie traumatique pénétrante" (autopsie)

Les résultats de l’autopsie effectuée sur le corps de Marème Diagne, poignardée à mort samedi dernier à Thiès, 70 km de l'est de Dakar, sont connus. La jeune femme, âgée de 25 ans, et son bébé, ont été tuée à l’aide d’un objet tranchant qui a occasionné une "plaie traumatique pénétrante" de la face antéro-latérale gauche du cou.



Le document du médecin légiste fait état d’une hémorragie externe et interne. Il renseigne que la défunte, Marème Diagne, était aussi enceinte de 12 semaines, environ 3 mois.



Pour rappel, Marème Diagne, a été tuée dans son domicile samedi dernier à Thiès. Le présumé meurtrier, son ex-copain, Assane Guèye, qui vivait au Maroc, lui réclamait son argent, environ, 2,3 millions de F Cfa, après avoir su qu'elle était mariée à un autre homme. Il a été arrêté juste après son forfait par les riverains avant d'être acheminé à la police.