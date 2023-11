Thiès: arrêté avec du chanvre indien, un homme de 60 ans confie que c’est pour soigner son Asthme

M. Diop, un homme d'environ 60 ans, a été condamné pour « trafic de chanvre indien ». Après avoir été informés de ses actes, les agents de police ont mené une descente au domicile du vieil homme. Ils l'ont pris en flagrant délit de vente de drogue au profit d'un certain E. Faye. D’après L’Observateur, il avait en sa possession 500 grammes de chanvre indien et des cornets.



Les deux hommes ont été arrêtés sur place et placés en détention à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Lors de leur procès au tribunal des Flagrants délits, les deux prévenus ont reconnu avoir utilisé du chanvre indien, mais ont affirmé le faire uniquement à des fins personnelles. De son côté, M. Diop a expliqué qu'il consommait cette drogue pour « soulager son asthme ».



Cependant, le procureur de la République n'a pas jugé ces explications suffisantes. Ainsi, il a requis une peine de six (6) mois de prison ferme contre M. Diop pour « trafic de drogue » et quinze jours (15) de prison ferme contre E. Faye pour « consommation de chanvre indien ».



À l'issue des débats, le juge a suivi le procureur en condamnant M. Diop à six (6) mois de prison ferme, tandis qu'E. Faye a écopé de quinze jours de prison ferme.